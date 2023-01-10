Через російську агресію від 24 лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 6 952 мирні жителі, - ООН

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило, що через збройну агресію Росії від 24 лютого минулого року до 9 січня 2023-го в Україні загинуло щонайменше 6 952 мирні жителі, ще 11 144 зазнали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Зокрема, за перший тиждень року - з 1 до 9 січня - УВКПЛ зафіксувало 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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"Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Севєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – додають в організації.

В організації зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.