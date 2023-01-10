На Заході знають, що Україна не визволить окуповані території без масштабних поставок танків, – The Guardian
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами співрозмовників The Guardian, російські та українські сили в даний час приблизно рівні, що не дозволяє українцям почати великий наступ.
"Українці не зможуть відвоювати значні території без змін в їх розстановці сил в порівнянні з минулим роком. Співвідношення сил між росіянами і українцями занадто точно збалансовано", – заявив виданню неназваний британський чиновник.
На думку співрозмовників, найбільш реальним варіантом є поставка Україні німецьких "Леопардів", які в кількості близько 2 тисяч одиниць стоять на озброєнні 13 країн Європи.
"Щось має вийти з цього глухого кута, особливо якщо вони (українці) хочуть відвоювати територію і перейти в наступ. Основні бойові танки і БТР є частиною цієї суміші", – заявив один зі співрозмовників.