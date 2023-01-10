На Заході знають, що Україна не визволить окуповані території без масштабних поставок танків, – The Guardian

Як пише британське видання The Guardian, західні чиновники не вірять, що Україна зможе визволити захоплені Росією території без масштабних поставок танків та іншої бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами співрозмовників The Guardian, російські та українські сили в даний час приблизно рівні, що не дозволяє українцям почати великий наступ.

"Українці не зможуть відвоювати значні території без змін в їх розстановці сил в порівнянні з минулим роком. Співвідношення сил між росіянами і українцями занадто точно збалансовано", – заявив виданню неназваний британський чиновник.

На думку співрозмовників, найбільш реальним варіантом є поставка Україні німецьких "Леопардів", які в кількості близько 2 тисяч одиниць стоять на озброєнні 13 країн Європи.

"Щось має вийти з цього глухого кута, особливо якщо вони (українці) хочуть відвоювати територію і перейти в наступ. Основні бойові танки і БТР є частиною цієї суміші", – заявив один зі співрозмовників.

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