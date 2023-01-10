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На Заході знають, що Україна не визволить окуповані території без масштабних поставок танків, – The Guardian

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На Заході знають, що Україна не визволить окуповані території без масштабних поставок танків, – The Guardian
Як пише британське видання The Guardian, західні чиновники не вірять, що Україна зможе визволити захоплені Росією території без масштабних поставок танків та іншої бронетехніки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами співрозмовників The Guardian, російські та українські сили в даний час приблизно рівні, що не дозволяє українцям почати великий наступ.

"Українці не зможуть відвоювати значні території без змін в їх розстановці сил в порівнянні з минулим роком. Співвідношення сил між росіянами і українцями занадто точно збалансовано", – заявив виданню неназваний британський чиновник.

На думку співрозмовників, найбільш реальним варіантом є поставка Україні німецьких "Леопардів", які в кількості близько 2 тисяч одиниць стоять на озброєнні 13 країн Європи.

"Щось має вийти з цього глухого кута, особливо якщо вони (українці) хочуть відвоювати територію і перейти в наступ. Основні бойові танки і БТР є частиною цієї суміші", – заявив один зі співрозмовників.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
  • Neftekachka Beznadega
    Если бы один пианист, не пытался заигрывать с ******, и не игнорировал ДВА РАЗА приглашение на саммит НАТО, многое бы было иначе. Поймите, никто не любит давать оружие в слабые и наенадежные руки.
  • kelt kant
    Хочеться нагадати, що флагман українського танкобудування, харківський Завод імені Малишева, був фактично збанкрутований "слугами кремля" з травня 2019 по січень 2021 р. Ще на кінець 2019 танковий завод мав чистий прибуток (після уплати податків) біля 900 млн. грн., а вже через рік, у січні 2021 р., завод Малишева фактично припинив виробництво, перейшов на одноденний режим роботи та опинився у боргах в 1 мільярд 800 мільйонів грн. (рівно за рік до початку повномасштабної агресії). https://www.youtube.com/watch?v=xhBMu6qS9HM Станом на січень 2021 р. основною проблемою ДП "Завод імені В.О. Малишева" була відсутність замовлень. Контракти з закордонними партнерами закінчилися, я Міноборони нових танків не замовило. https://defence-ua.com/news/na_zavod_imeni_malisheva_dva_misjatsi_ne_viplachujut_zarplatu_robitniki_zvinuvachujut_u_bidah_gendirektora_video-3325.html
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