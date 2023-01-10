Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром
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Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром заявив, що його країна відправить Україні самохідні артилерійські установки Archer, щоб відкинути російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на канал Sky News, про це Біллстром повідомив під час спілкування із пресою.
За його словами, Україна потребує більшої кількості наступальних озброєнь західного зразка, а Швеція зобов'язана зробити свій внесок.
Він дав зрозуміти, що відправлення Archer Україні вже вирішено, зауваживши, що питання лише в тому, коли САУ будуть передані.
Дипломат відкинув аргумент, що це призведе до ескалації війни, назвавши це протилежним кроком.
"Ми занадто довго стримували себе щодо цього. Ми так і не зрозуміли, що коли Україна не отримає військової техніки, необхідної для перемоги на полі бою, ця війна затягнеться, що піде тільки на користь Володимиру Путіну", - сказав Біллстром.