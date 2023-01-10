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Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром

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Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром
Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром заявив, що його країна відправить Україні самохідні артилерійські установки Archer, щоб відкинути російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на канал Sky News,  про це  Біллстром повідомив під час спілкування із пресою.

За його словами, Україна потребує більшої кількості наступальних озброєнь західного зразка, а Швеція зобов'язана зробити свій внесок.

Він дав зрозуміти, що відправлення Archer Україні вже вирішено, зауваживши, що питання лише в тому, коли САУ будуть передані.

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Дипломат відкинув аргумент, що це призведе до ескалації війни, назвавши це протилежним кроком.

"Ми занадто довго стримували себе щодо цього. Ми так і не зрозуміли, що коли Україна не отримає військової техніки, необхідної для перемоги на полі бою, ця війна затягнеться, що піде тільки на користь Володимиру Путіну", - сказав Біллстром.

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шведам-респект...
  • Vadim Izumov 8c903f2e
    О-о это лучшие гаубицы в мире
  • Neftekachka Beznadega
    Канада купит для Украины систему NASAMS.
    Министр обороны Канады Анита Ананд во вторник объявила, что Оттава приобретет комплекс противовоздушной обороны NASAMS у Соединенных Штатов и передаст на нужды Украины.
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