Швеція надішле Україні САУ Archer, - глава МЗС Біллстром

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Біллстром заявив, що його країна відправить Україні самохідні артилерійські установки Archer, щоб відкинути російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на канал Sky News, про це Біллстром повідомив під час спілкування із пресою.

За його словами, Україна потребує більшої кількості наступальних озброєнь західного зразка, а Швеція зобов'язана зробити свій внесок.

Він дав зрозуміти, що відправлення Archer Україні вже вирішено, зауваживши, що питання лише в тому, коли САУ будуть передані.

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Дипломат відкинув аргумент, що це призведе до ескалації війни, назвавши це протилежним кроком.

"Ми занадто довго стримували себе щодо цього. Ми так і не зрозуміли, що коли Україна не отримає військової техніки, необхідної для перемоги на полі бою, ця війна затягнеться, що піде тільки на користь Володимиру Путіну", - сказав Біллстром.