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Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача

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Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача
Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net 

За словами джерела в ОП, глава держави підписав указ про припинення громадянства Козака, Медведчука, Кузьміна та Деркача.

Медведчука, як відомо, було передано росіянам в обмін на командирів оборони Маріуполя кілька місяців тому.

Козак і Кузьмін є його соратниками по забороненій партії ОПЗЖ – нещодавно останній отримав підозру в держзраді, він неодноразово виправдовував збройну агресію РФ проти України.

Деркач також підозрюється у держзраді та незаконному збагаченні. За даними слідства, у 2019-2022 роках він отримав $567 000 від російських правоохоронних та розвідорганів за підривну діяльність проти України та керував мережею російських агентів. 2020 року проти Деркача було введено персональні санкції США за спробу втручання в американські вибори.

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Топ коментарі

  • Vadim Smirnoff
    А когда лишат украинского гражданства сочинскую обезьяну по кличке Агрохимия и кремлевскую консерву верещучку ?
  • Tychus Findlay
    Це все тупий популізм. Вказаних покидьків слід судити.
  • CrossFirenko
    Красивий популістський крок в порушенні закону. В Конституції, якою всі зельоние регулярно підтираються, записано, що не можна лишати громадянства. А чому просто не відкриють проти них судові справи, і в законний публічний спосіб доведуть всім, що вони зрадники? Бо щось не те розкажуть про співучасників?
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