Пакистан поставить Україні боєприпаси в обмін на модернізацію вертольотів, - ЗМІ

Пакистан планує в січні відправити понад сто контейнерів з боєприпасами для України через Польщу, а натомість може отримати допомогу України у модернізації вертольотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economic Times з посиланням на джерела.

За інформацією джерел видання, пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів з боєприпасами, призначеними для України, з порту Карачі до порту Гданська в Польщі в другій половині січня.

Судно під назвою BBC Vesuvius перевозитиме снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM, як стверджує The Economic Times.

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Натомість Пакистан може отримати українську допомогу в модернізації своїх вертольотів Мі-17, як стверджують джерела видання.

"Українська фірма, що займається виробництвом авіаційних двигунів та промислових суднових газових турбін, допомагає в модернізації пакистанських вертольотів", - пише видання.

Постачальник озброєнь DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі над передачею замовлень українських військових.

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The Economic Times повідомив, що Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД, які перебувають на озброєнні, з повністю сформованою екосистемою їх обслуговування, використання, забезпечення боєприпасами та запасними частинами.

У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Як повідомляється, Пакистан уклав угоду на ремонт свого парку Т-80УД вартістю 85,6 мільйона доларів.

Крім того, минулого року Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, зокрема, у сфері оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та розвідки.

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