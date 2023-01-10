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Пакистан поставить Україні боєприпаси в обмін на модернізацію вертольотів, - ЗМІ

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Пакистан поставить Україні боєприпаси в обмін на модернізацію вертольотів, - ЗМІ
Пакистан планує в січні відправити понад сто контейнерів з боєприпасами для України через Польщу, а натомість може отримати допомогу України у модернізації вертольотів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Economic Times з посиланням на джерела.

 За інформацією джерел видання, пакистанська судноплавна і брокерська фірма Project Shipping планує відправити 159 контейнерів з боєприпасами, призначеними для України, з порту Карачі до порту Гданська в Польщі в другій половині січня.

Судно під назвою BBC Vesuvius перевозитиме снаряди калібру 155 мм, заряди для реактивних снарядів M4A2, запали M82 і підривники PDM, як стверджує The Economic Times.

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Натомість Пакистан може отримати українську допомогу в модернізації своїх вертольотів Мі-17, як стверджують джерела видання.

 "Українська фірма, що займається виробництвом авіаційних двигунів та промислових суднових газових турбін, допомагає в модернізації пакистанських вертольотів", - пише видання. 

 Постачальник озброєнь DMI Associates працює у співпраці з оборонними фірмами у Східній Європі над передачею замовлень українських військових.

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The Economic Times повідомив, що Україна і Пакистан мають тісні військово-промислові зв'язки. Зокрема, Пакистан закупив понад 320 українських танків Т-80УД, які перебувають на озброєнні, з повністю сформованою екосистемою їх обслуговування, використання, забезпечення боєприпасами та запасними частинами.

У період з 1991 по 2020 рік Україна уклала з Пакистаном контракти на постачання озброєнь на загальну суму майже 1,6 млрд доларів. Як повідомляється, Пакистан уклав угоду на ремонт свого парку Т-80УД вартістю 85,6 мільйона доларів.

Крім того, минулого року Пакистан і Україна домовилися оптимізувати військові зв'язки, зокрема, у сфері оборонного виробництва, підготовки кадрів, контртерористичної діяльності та розвідки.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Марина Данилюк-Ярмолаєва

    А де ж танки?

    Думаю, всі читали недавнє інтерв'ю Залужного у The Economist, де він сказав, що «аби звільнити всі території, які російська армія окупувала після 24 лютого, ЗСУ потрібно хоча би 300 танків, 600-700 бойових машин піхоти і 500 гаубиць».

    Ось чехи, наші друзі і котики, поремонтувати за гроші урядів США і Нідерландів (спасибі їх платникам податків) 90 танків Т-72. При цьому до кожного танка охайні і дбайливі чехи дають ще і ремонтні машини.

    То де ж наші танки?

    Анатолій Гриценко (2005-2007) продав військового майна на 1,31 млрд грн:

    танки - 200;

    БМП / БТР - 145;

    вертольоти - 14;

    літаки, БПЛ, планери - 8.

    Юрій Єхануров (2007-2009) продав на 504,3 млн грн:

    танки - 27;

    БТР / БМП - 167;

    вертольоти - 57;

    літаки, БПЛ, планери - 67.

    Валерій Іващенко (2009-2010) продав на 253,8 млн грн:

    танки - 128;

    БТР / БМП - 72;

    вертольоти - 16;

    літаки, БПЛ, планери - 33.

    Михайло Єжель (2010-2012) продав на 604,7 млн грн:

    танки - 340;

    БМП / БТР - 191;

    вертольоти - 51;

    літаки, БПЛ, планери - 31.

    Дмитро Саламатін (2012) продав на 250.95 млн грн:

    танки - 86;

    БМП / БТР - 89;

    вертольоти - 85;

    літаки, БПЛ, планери - 36.

    Павло Лебедєв (2012-2014) продав на 217,4 млн. грн:

    танки - 51;

    БМП / БТР - 50;

    вертольоти - 9;

    літаки, БПЛ, планери - 27.

    згорнути коментар
    10.01.2023 21:23
  • Alfa Alpha
    Неожиданно и приятно! Только зачем озвучивать детали сделки?
  • Vadim Smirnoff
    Из-за жадности и воровства военных чиновников к началу военных действий на Донбассе «бронетанковый кулак» Украины был очень ослаблен. В 2014 году в ВСУ числилось всего около 690 танков и 2000 боевых машин. Хотя, после распада СССР Украина получила из состава военных округов Советской армии около 6000 танков и 6500 единиц бронированных машин и не менее 700 предприятий оборонного комплекса, способных производить практически любые образцы вооружения и военной техники.

    «Причина столь катастрофической ситуации - коррупционные схемы, по которым военная техника отчуждалась, переправлялась за рубеж, иногда даже по цене металлолома. Средства из государственных оборонных заказов разворовывались чиновниками всех структур, с 2000 года это явление стало массово-хроническим.

    По данным Государственной службы экспортного контроля (в период с 1992 по 2015 гг.) было продано за рубеж 1412 танков.
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