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Шмигаль анонсував створення Соціального кодексу України

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Шмигаль анонсував створення Соціального кодексу України
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд цього року планує розробити Соціальний кодекс України.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це повідомив прем'єр-міністр під час засідання уряду.

"На 2023 рік плануємо й далі адаптувати соціальну підтримку до воєнних і поствоєнних умов. Маємо амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України. Він включатиме в себе всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у пенсійній сфері планують розвивати накопичувальну пенсію, тому що дуже важливо дати можливість українцям уже в молодому віці подбати про свою старість.

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Топ коментарі

  • Dyukov
    Ооо, началось... Очередной вброс о покращенні. Достали.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    куда накопычивать? кому? для каламойш и ко? кто прогарантирует сохранность накопыченого???
    и сколько от того что закладывается сейчас останется?
    сберкнижки ссср у некоторых доселе немым укором смотрят на наследников тех, кто доверил государству свои трудом заработанные рублики....
    (а у меня так и страховки))) на детей.... так думал на свадьбу дочкам подарком будет)))) идиот!!!)
  • Вася Шевченко f77d76ba
    иногда думаешь, а не издеваются ли умышленно???
    ибо 1/4 в руинах, миллионы закордонам, промышленность..молчу... продукты ...тоже молчу....а им накопычувальных отчислений наших захотелось...
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