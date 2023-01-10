Проєкт закону щодо накопичувальної пенсії передбачає внески у Пенсійний фонд і роботодавця, і держави, - Мінсоцполітики

Проєкт закону щодо накопичувальної пенсії у чинній редакції передбачає внески у Пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. При цьому людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, інформує Цензор.НЕТ.

"У тому проєкті закону, який зараз доопрацьований з великою кількістю стейкхолдерів, мова йде про те, що роботодавець і держава будуть на паритетній основі сплачувати розмір внеску. Це не означатиме збільшення податкового навантаження. Навпаки держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за запровадження накопичувальної системи на себе. І внески будуть сплачуватися за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь в цьому накопичуванні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення", - пояснила Марчак.

Вона підкреслила, що ключовою метою накопичувальної пенсійної системи є збільшення пенсії кожного окремого громадянина, який буде сплачувати внески завдяки тому, що, окрім солідарної пенсії, яка залишатиметься в будь-якому разі, другою частиною, доплатою до цієї пенсії, мають стати зазначені накопичення.

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"Відповідно, чим більше внесків роботодавець і держава, і сам громадянин будуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного віку. В солідарній системі гроші, які ви сьогодні сплачуєте як внески, розподіляються прямо зараз серед всіх пенсіонерів, які отримують пенсії. А по накопичувальній системі людина буде накопичувати на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, крім цієї людини, отримати не зможе", - зазначила чиновниця.

Як пояснила Марчак, дизайн-реформа передбачає, що людина сама зможе обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.

"Держава буде регулювати через закони, нормативні акти якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування. Але для того, щоб приватні інституції підготувалися до запровадження накопичувальної системи, розуміючи, що довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян, то на першому етапі - перші три роки - передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до державного пенсійного фонду.

При цьому замість чинного Пенсійного фонду України, який нині функціонує у державі, передбачається створення іншої інституції.

Вона зауважила, що норми, прописані у законопроєкті, можуть змінюватися.

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