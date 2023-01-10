Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована

Бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ продовжують утримувати місто Соледар на Донеччині.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"По Соледару. Наші війська роблять все можливе, а деякі частини роблять і неможливе. Наше командування приділяє значну увагу цьому району. З кожним підрозділом у командування ЗСУ, НГУ, ДПСУ в цьому районі є звязок, це головне для управління і для взаємодії.

Кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців завтра ампутують десять пальців на ногах, оскільки багато днів вони б’ються на морозі, і залишаються на позиціях до останнього. Бригада керована та вмотивована, багато бійців відкрили або значно збільшили на особистому рахунку кількість знищених ворогів, артилерія на 105 мм гарматах працює дуже точно", - написав Бутусов.

Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці, наголосив журналіст.

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