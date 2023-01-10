Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача

Президент Володимир Зеленський підтвердив позбавлення українського громадянства народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича", - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент наголосив: "Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними".

За його словами, це не останні такі рішення.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача, – ЗМІ