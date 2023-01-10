Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії, – міністр оборони Роблес

Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Очільниця Міноборони на з’їзді іспанських послів у Мадриді пояснювала необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.

У цьому контексті, відповідаючи на запитання посла Іспанії в Берні, Роблес заявила, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет (Швейцарії), але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", – сказала вона, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.

Читайте також: Швейцарія не дала снарядів Україні. Якщо нападуть на нас, імовірно, й нам не дасть, - депутат Бундестагу Штрак-Циммерман

При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити. Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії (нові поранені прибудуть цієї суботи на лікування до мадридського госпіталю) та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.