Байден і Трюдо обговорили подальшу підтримку України
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Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо підтвердили свою відданість продовженню підтримки України.
Про це повідомили у Білому домі за результатами зустрічі глав двох держав у Мексиці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Президент Байден і прем’єр-міністр Трюдо "підтвердили прихильність відстоювати спільні цінності в усьому світі, в тому числі підтримувати народ України, який протистоїть жорстокій агресії РФ", - зазначили в Білому домі.
Зазначено, що сторони також обговорили подальшу співпрацю у сфері безпеки та оборони для ефективної відповіді на виклики XXI століття, сприяння колективній безпеці, а також підтримки міжнародної системи, заснованої на правилах.
При цьому, президент США подякував прем’єр-міністру Канади за партнерство в забезпеченні оборонної економічної й гуманітарної допомоги Україні.