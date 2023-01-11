Авіація та артилерія ЗСУ протягом 10 січня завдали 19 ударів по зосередженню військ ворога, 6 позиціях ЗРК та 2 пунктах управління, - Генштаб
1 4921
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних та артилерійських ударів ЗСУ по ворогу протягом 10 січня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників".