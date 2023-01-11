Товариство Червоного Хреста з початку війни допомогло майже 10 млн людей

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ)з початку повномасштабної агресії Російської Федерації надало допомогу майже 10 млн. українським громадянам.

"Це не тільки видача гуманітарної допомоги з продуктами харчування, засобами гігієни та іншими речами першої необхідності, але й допомога у відновленні пошкодженого житла, укомплектуванні побутовою технікою притулків, будівництво тимчасового житла для тимчасово переміщених осіб, відновлення електромереж", - повідомило ТЧХУ у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Червоний Хрест України також запроваджує програми ваучерної підтримки вразливих верств населення, які через війну змушені були залишити свої будинки.

"Наші волонтери чергують на вокзалах, прикордонних пунктах, зустрічають евакуаційні потяги, транспортують маломобільних людей, беруть участь у евакуації населення з "гарячих точок" та надають допомогу у місцях ліквідації наслідків ракетних ударів", - зазначили в ТЧХУ.

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