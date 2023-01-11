Навіть якщо росіяни захоплять Соледар, це не означатиме оточення Бахмута, - ISW

Американські аналітики вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що російські війська не захопили весь Соледар, незважаючи на кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут перебуває під загрозою неминучого оточення.

"Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК "Вагнер" просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що "вагнерівці" все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору", – йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня, зазначили аналітики ISW, є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара. "Однак реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв", – наголосили аналітики.

"Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута", – підсумували у ISW.

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