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Навіть якщо росіяни захоплять Соледар, це не означатиме оточення Бахмута, - ISW

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Навіть якщо росіяни захоплять Соледар, це не означатиме оточення Бахмута, - ISW
Американські аналітики вважають, що захоплення росіянами Соледара не означатиме, що місто Бахмут опиниться в оточенні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що російські війська не захопили весь Соледар, незважаючи на кілька неправдивих заяв про те, що місто впало і що Бахмут перебуває під загрозою неминучого оточення.

"Кілька російських джерел стверджували, що 10 січня сили ПВК "Вагнер" просунулися на захід від Соледара. Але Євген Пригожин спростував ці заяви, зазначивши, що "вагнерівці" все ще ведуть боротьбу проти скоординованого українського опору", – йдеться у щоденному звіті інституту.

Станом на 10 січня, зазначили аналітики ISW, є лише візуальне підтвердження присутності сил "Вагнера" в центрі Соледара. "Однак реальність контролю над територією в Соледарі від кварталу до кварталу незрозуміла через динамічний характер міських боїв", – наголосили аналітики.

"Навіть якщо прийняти за чисту монету російські заяви, захоплення Соледара не означатиме негайне оточення Бахмута. Контроль над Соледаром не обов'язково дозволить російським військам встановити контроль над критично важливими українськими наземними лініями комунікацій до Бахмута", – підсумували у ISW.

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Топ коментарі

  • caxip
    треба завезти в соледар 500 ящиков метиленовой горилки на всякий випадок
  • АнтиРашист b2bb0c81
    рашисты:
    31) воюют с целым НАТО, потеряв больше 100 тысяч живой силы, кучу танков и самолетов, хотя НАТО предательски не явилось на войну;

    64) утверждают, что потерь всего 6 тысяч, но имея изначально МИЛЛИОННУЮ армию, проводят мобилизацию, но всё равно не удержали Херсон и говорят что они еще не начинали;

    188) утверждают, что воюют в Украине против всего натовского вооружения, хотя Украина получила 0.1% всего вооружения НАТО, и не получала от стран НАТО ни танков, ни дальнобойных ракет, ни авиации, ни серьезного количества артиллерии;

    129) утверждают, что Россия уже почти победила, и последнее отступление всего лишь отвод войск, хотя "отвод войск" произошел уже как минимум в четвертый раз, вследствие чего от рашистов освобождено уже более 70 тысяч кв. км., более половины захваченных рашистами территорий с 24 февраля;

    100) каждый год предрекают окончательное загнивание Западу, а Украине замерзание. Вероятно, каждое 31 декабря у рашистов полностью обнуляется память;
  • АнтиРашист b2bb0c81
    Да вот так:

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