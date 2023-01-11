На Чернігівщині встановлено перший модульний металевий міст, наданий Францією

Французька гуманітарна місія передала Чернігівській області конструкції трьох мостів, які встановлять замість тих, що були зруйновані внаслідок бойових дій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство інфраструктури України.

Один з мостів уже зібрано і встановлено на балки, а на проїзну частину було нанесено спеціальне покриття. Тепер там необхідно встановити пішохідні плити і облаштувати підходи до мосту. Після цього рух транспорту буде відновлено.

Зазначається, що під час активних бойових дій на Чернігівщині було знищено 27 мостів та шляхопроводів. Зараз проїзд відновлено на 20 з них.

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