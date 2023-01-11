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Військових РФ після поранень відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ

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Військових РФ після поранень відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ
У Росії деяких поранених солдатів відправляють назад на війну одразу після лікування, без проходження реабілітації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила член російської Ради з прав людини.

"Ми дізналися про ситуацію, в якій бійці, які отримали високотехнологічну медичну допомогу з рекомендаціями щодо реабілітації та лікування, замість реабілітації були одразу відправлені на фронт", - заявила вона.

За її словами, такі дії зводять нанівець лікування, через що деякі окупанти можуть стати інвалідами. Вона додала, що РПЛ отримала повідомлення про подібні випадки в Донецькому травматологічному центрі та одній із клінік у Москві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні окупованого Бердянська переповнені пораненими окупантами, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    А на фига одноразовым реабилитация ? А бабы у них скоро от китайцев будут рожать
  • Garry Grant
    Одноногий ванька,давай на фронт. Родина в опасности))
  • Garry Grant
    Да там не только китайцы. Будут скоро Си Вазгеновичи Хасбулатовы. Спермомешалки кацапские)
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