Військових РФ після поранень відправляють на фронт без реабілітації, - росЗМІ
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У Росії деяких поранених солдатів відправляють назад на війну одразу після лікування, без проходження реабілітації.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявила член російської Ради з прав людини.
"Ми дізналися про ситуацію, в якій бійці, які отримали високотехнологічну медичну допомогу з рекомендаціями щодо реабілітації та лікування, замість реабілітації були одразу відправлені на фронт", - заявила вона.
За її словами, такі дії зводять нанівець лікування, через що деякі окупанти можуть стати інвалідами. Вона додала, що РПЛ отримала повідомлення про подібні випадки в Донецькому травматологічному центрі та одній із клінік у Москві.