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Майже 2 тис. захисників "Азовсталі" залишаються в російському полоні

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Майже 2 тис. захисників "Азовсталі" залишаються в російському полоні
У російському полоні наразі перебувають близько двох тисяч оборонців "Азовсталі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Галина Клемпоуз.

За її словами, нещодавно додому повернулися 8 оборонців Маруполя, деякі з них - з "Азовсталі".

"Ми не можемо публікувати точну кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути. Ми вітаємо їх вдома. В полоні перебуває близько двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - розповіла Клемпоуз.

"Скільки б ми разів не зверталися про місцезнаходження, про відвідування наших військовополонених, наших рідних, тому що це все індивідуально... Вони не відвідували місця утримання, вони не можуть розповісти нам про стан здоров'я", - додала представниця Асоціації.

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Топ коментарі

  • Ан Мур
    Ті, хто їх здав в полон. Ті, хто сприяв котлу в Марику; і не тільки, а скрізь по півдню, півночі і сходу України.
    Але цих осіб має назвати слідство.
    Ми ж з тобою можемо просто узагальнити: це були і є 73/43%зебіли.
  • АнтиРашист b2bb0c81
    Рашист, а чего тебя так Соледар волнует?
    Забирай под Бахмутом своих собратьев по разуму, кучами валяются, сотнями, если не тысячами. Куча фото и видео есть.

  • Олександр Земляний
    Хто за це буде відповідати?
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