Майже 2 тис. захисників "Азовсталі" залишаються в російському полоні

У російському полоні наразі перебувають близько двох тисяч оборонців "Азовсталі".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила представниця Асоціації родин захисників "Азовсталі" Галина Клемпоуз.

За її словами, нещодавно додому повернулися 8 оборонців Маруполя, деякі з них - з "Азовсталі".

"Ми не можемо публікувати точну кількість, тому що це вплине або може якось в майбутньому вплинути. Ми вітаємо їх вдома. В полоні перебуває близько двох тисяч оборонців "Азовсталі" - жінки і чоловіки", - розповіла Клемпоуз.

"Скільки б ми разів не зверталися про місцезнаходження, про відвідування наших військовополонених, наших рідних, тому що це все індивідуально... Вони не відвідували місця утримання, вони не можуть розповісти нам про стан здоров'я", - додала представниця Асоціації.

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