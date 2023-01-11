Окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею, - Центр національного спротиву

Російські загарбники продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"З першого січня росіяни запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України. Відтак відразу після настання нового року окупанти пішли з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею. Наразі окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою", - пишуть у Центрі.

ЦНС також розповів, що окупанти намагаються максимально знецінити гривню. Курс в обмінниках переважно один до одного, а за зняття гривні з картки - окупанти стягують 15-20% комісії.

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