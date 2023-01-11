Минулої доби росіяни вбили 1 мирного мешканця Донеччини, 1 особа зазнала поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА
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Минулої доби, 10 січня, російські окупанти вбили 1 мирного жителя Донецької області.
Про це повідомив у телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко, передає Цензор.НЕТ.
"За 10 січня росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини - у Бахмуті.
Ще 1 людина в області дістала поранення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.