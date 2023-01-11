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На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія

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На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія
На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Про кого саме із народних обранців йдеться, Арахамія не зазначив.

"Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України", - зауважив Арахамія.

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Топ коментарі

  • Bob Fayn
    ще б цю,аграхламідію заборонили
  • iwan Kozak
    А коли агрохимію позбавлять нехай їде звідки приїхав
  • 5 копійок
    Хто б позбавив мандата таку мавпу як ти.
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