Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 960 осіб, 3094 танки, 2078 артсистем, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Втрати російських окупантів станом на ранок 11 січня 2023 року становлять приблизно 112 960 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 112960 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 3094 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6159 (+5) од,

артилерійських систем - 2078 (+5) од,

РСЗВ - 437 (+3) од,

засоби ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1862 (+2),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+9) од,

спеціальна техніка - 184 (+1).

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"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.