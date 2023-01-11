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Російські війська в Білорусі - справді для навчань, а не для вторгнення в Україну, - британська розвідка

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Російські війська в Білорусі - справді для навчань, а не для вторгнення в Україну, - британська розвідка
Велика кількість російських військ, які перебувають зараз в Білорусі, не становлять військової загрози для України і займаються навчанням на полігонах.

Такого висновку дійшла розвідка Великої Британії. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на твіттер британського міноборони.

У зведенні зазначається, що 8 січня 2023 року Міністерство оборони Білорусі оголосило про спільні російсько-білоруські тактичні льотні навчання, які пройдуть у країні з 16 січня по 1 лютого 2023 року.

Станом на 08.01.2023 авіаспостерігачі-аматори відзначили прибуття загалом 12 вертольотів підтримки Мі-8 та ударних вертольотів Мі-24 та Ка-52. На деяких літаках із маркуванням Z літаки приземлилися на авіабазі Мачулищі під Мінськом.

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За даними британської розвідки, нове розгортання російських літаків у Білорусі, найімовірніше, "є справжніми навчаннями, а не підготовкою до якихось додаткових наступальних операцій проти України".

"Хоча Росія тримає велику кількість сил у Білорусі, вони в основному беруть участь у навчанні. Малоймовірно, що вони складуть наступальну силу, що заслуговує на довіри", - зазначають у Міноборони Британії.

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Топ коментарі

  • bibi bolt
    ну гавчаться і після підуть у наступ. інакше для чого навчатися?
  • Вячеслав Crane
    вже намагаються йти (на утилізацію), принаймні представники нашого командування нещодавно повідомляли про перекидання частин орків з території Білоруського улусу Оди на схід України
  • Огусто
    Чову вони ТАМ вже навчаться, коли керівництво совком хворе? А-ля УРА на амбразуру, так це у них і без навчань файно виходить; 112 000 трупаків і це тільки приблизно зменшена цифра.
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