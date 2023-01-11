Указ про втрату громадянства Медведчуком, Деркачем, Козаком і Кузьміним надійшов у ВР. Їх позбавлять мандатів, - Стефанчук
Про це повідомив у телеграм-каналі спікер ВР Руслан Стефанчук, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, парламент невідкладно розгляне питання про дострокове припинення повноважень цих народних депутатів на найближчому пленарному засіданні.
"І зроблено це буде відповідно до вимог пункту 4 частини 2 статті 81 Конституції України, а не свавільних забаганок тих чи інших груп в межах Парламенту. Прийняття рішень єдиним законодавчим органом у повній відповідності до Конституції України є не тільки обов'язком Ради, але й запобіжником від їх оскарження в суді. Ще можу пообіцяти, що це лише початок шляху з очищення. Продовження незабаром", - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський позбавив громадянства Медведчука, Козака, Кузьміна та Деркача.