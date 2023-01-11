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Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий

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Заяви росіян про контроль над Соледаром - неправда, - речник Східного угрупування ЗСУ Череватий
Заяви російських військових про захоплення Соледару не відповідають дійсності.

Про це повідомив речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

"Росіяни кажуть, що Соледар під їхнім контролем, це неправда. Деталі, у зведенні Генштабу, чекайте", - сказав він.

У ранковому зведенні 11 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом минулої доби українські військові відбили атаки російських окупаційних військ в районах Стельмахівки на Луганщині та Спірного, Роздолівки, Веселого, Бахмута, Кліщіївки, Майорська, Водяного, Невельського, Красногорівки, Мар’їнки та Пречистівки на Донеччині.

На Бахмутському напрямку обстріли фіксувалися у районах Яковлівки, Білогорівки, Соледара, Бахмута, Кліщіївки, Білої Гори, Спірного, Дружби та Парасковіївки Донецької області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • KosAn30 JT26
    мадяру верить можно...н имхо єто дело времени когда *********** соледар возьмут....потом отобьем как лиман и белогоровку главное не ложить зазря лс,потом наверстаем уже с леопардами надеюсь.Хотя лично для меня главное енергодар освободить и запор.область.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ЗСУ справжні воїни та герої-таких не здолати не перемогти...
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