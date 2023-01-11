Вранці росіяни з мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду на Сумщині, зафіксовано 10 прильотів
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Приблизно о 8 годині ранку 11 січня росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду.
Про це в телеграмі повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч на Сумщині минула без обстрілів.
Але вранці, близько 8 години, росіяни із мінометів обстріляли Зноб-Новгородську громаду. Було 10 прильотів.
Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок", - йдеться в повідомленні.