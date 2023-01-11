Власник ПВК "Вагнер" Пригожин прокоментував призначення генерала Лапіна анекдотом про труп

У відповідь на прохання журналістів прокоментувати призначення генерала Олександра Лапіна головою штабу сухопутних військ РФ власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів "чорнушний" анекдот про труп.

Відповідь на запитання журналістів RTVI опублікована в телеграм-каналі Пригожина, повідомляє Цензор.НЕТ.

Наводимо її мовою оригіналу зі збереженням авторської пунктуації: "Работать в журналистике, это как работать в медицине. Есть такой анекдот, когда преподаватель анатомии в медицинском ВУЗе на занятии со студентами препарирует труп и говорит, что студенты должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. После этого суёт палец в жопу трупу, смачно его облизывает и просит студентов повторить то же самое. Студенты морщаться, но суют палец и облизывают его. Тогда он говорит им: "Как я уже сказал, вы должны быть не только небрезгливы, но и внимательны. Совал-то я один палец, а облизывал другой!".

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Пригожин порадив журналістам ще раз перечитати його заяви. І навів два свої попередні висловлювання. Перше: "Экспрессивное заявление Кадырова, конечно, совсем не в моем стиле. Но могу сказать: "Рамзан, красавчик, жги". Всех этих ушлепков — с автоматами босыми на фронт". Друге: ""Хочу подчеркнуть, что я никоим образом не обвинял Лапина в данной ситуации. Я сказал то, что сказал. А кто эти виновные "ушлепки", предстоит разобраться тем, кто имеет на это достаточное количество компетенций. Лапин, как и любой генерал на фронте, контролирует только свою зону ответственности и выполняет решения вышестоящего командования".

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, генерал Лапін був призначений головою штабу сухопутних військ РФ 10 січня. Раніше він командував наступом росіян на Чернігів та Суми. В Росії Лапіна критикували за провали на фронті.