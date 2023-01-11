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Третьої світової війни не буде. Україна припинить російську агресію на нашій землі, - Зеленський

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Третьої світової війни не буде. Україна припинить російську агресію на нашій землі, - Зеленський
Третьої світової війни не буде, це не трилогія, Україна припинить російську агресію на нашій землі.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок увечері з через відеозв'язок на врученні кінопремії "Золотий глобус", інформує Цензор.НЕТ.

"Попереду ще битви та сльози, але тепер я точно можу сказати, хто найкращий у минулому році - це ви. Вільні люди вільного світу. Ті, хто об'єднався навколо підтримки вільного українського народу у нашій спільній боротьбі за свободу", - сказав також він.

Зеленського представив актор і режисер Шон Пенн, який нещодавно побував у Києві.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ти казав що війни не буде і підемо на шашлики. Нострадамус.
  • Garry Grant
    Апогей кар'єри другорядного актора.
  • Kuka Racha 6bed1823
    Тааак, це меседж, що тепер уже всім у світі треба починати хвилюватись? Бо рік тому, здається у січні, на зустрічі з ITшниками цей бідоносець теж казав, що війни не буде. Не знаю як у вас, а у мене настрій різко погіршився. Бо такі новини відкидають у минуле, де вони просто ''про**али".
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