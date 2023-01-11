Посли G7 закликають призначити 8 нових членів Вищої ради правосуддя

Посли G7 очікують, що з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою.

Про це йдеться у повідомленні дипломатів у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції", - зазначили дипломати.

Посли G7 з нетерпінням очікують, що з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі 🇺🇦 на її шляху до європейської інтеграції. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 10, 2023

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Голова правління громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін закликає з’їзд суддів прислухатися до слів послів G7.

"Шановний з‘їзд суддів, посли G7 вже публічно прямим текстом вам кажуть - не влаштовуйте сьогодні шабаш та оберіть 8 членів ВРП для продовження реформи", - пише він у фейсбуці.

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Шабунін наголосив, що від цього рішення залежить вступ України до ЄС, підтримка партнерів та обличчя нашої країни в світі.

"Будь ласка, не про*біть", - додав він.