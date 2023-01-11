Сьогодні на Чернігівщині знищуватимуть вибухонебезпечні предмети, мешканців закликають зберігати спокій
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На спецполігоні поблизу Чернігова сьогодні, 11 січня, з 11:00 до 12:00 знищуватимуть вибухонебезпечні предмети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".
"До уваги мешканців Чернігова і району!
З 11:00 до 12:00 сьогодні Чернігівським НДЕКЦ МВС України буде проведено знищення вибухонебезпечних предметів на спецполігоні поблизу міста.
Прохання зберігати спокій!" - йдеться в повідоиленні.