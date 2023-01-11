Кінбурнську косу більше контролює противник, - Сили оборони Таврійського напрямку
Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"На даний час, в принципі це стосується не тільки Потьомкінського острова, це стосується всієї групи островів на цьому напрямку. Постійного контролю над цими островами немає, проте вогневий контроль за ситуацією на цих островах з боку Сил оборони триває. Кінбурнську косу більше контролює противник", - розповів Єрін.
За його словами, завдяки вогневому контролю українських бійців, противник не може на Кінбурнській косі зосереджувати велику кількість військ.
"Тому казати про якийсь певний контроль з боку окупантів можна, але сказати, що це якийсь великий контроль - ні", - зазначив Єрін.
Він пояснив, звільнення і островів, і Кінбурнської коси можливо лише під час загального звільнення нашої території.
"Окреме звільнення коси недоцільне, тому що там відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може завдати більшої шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території", - підсумував Єрін.