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Кінбурнську косу більше контролює противник, - Сили оборони Таврійського напрямку

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Кінбурнську косу більше контролює противник, - Сили оборони Таврійського напрямку
Кінбурнська коса наразі більше перебуває під контролем окупантів. Щодо херсонських островів, то постійного контролю однієї зі сторін над ними немає.

Про це заявив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На даний час, в принципі це стосується не тільки Потьомкінського острова, це стосується всієї групи островів на цьому напрямку. Постійного контролю над цими островами немає, проте вогневий контроль за ситуацією на цих островах з боку Сил оборони триває. Кінбурнську косу більше контролює противник", - розповів Єрін.

За його словами, завдяки вогневому контролю українських бійців, противник не може на Кінбурнській косі зосереджувати велику кількість військ.

"Тому казати про якийсь певний контроль з боку окупантів можна, але сказати, що це якийсь великий контроль - ні", - зазначив Єрін.

Він пояснив, звільнення і островів, і Кінбурнської коси можливо лише під час загального звільнення нашої території.

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"Окреме звільнення коси недоцільне, тому що там відкрита місцевість і вогневе ураження з боку противника може завдати більшої шкоди, ніж ми отримаємо переваги під час звільнення цієї території", - підсумував Єрін.

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Топ коментарі

  • Владимир Сухов e5dee246
    Кінбурська коса і острови це Лівоберіжжя !Все згідно Оманським домовленностям !
  • Sashko Poweroid
    "Кінбурнську косу більше контролює противник." А ще Кім в своїх мріях. )
  • Vika Lysenko
    Кто крышует ВСЕХ КТО ОТВЕЧАЛ ЗА ОБОРОНУ ЮГАБаканова -Наумова -Ермака ? Из-за этих МРАЗЕЙ ПОГИБЛИ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ УКРАИНЦЕВ !ЭТО ОНИ ВЫПОЛНЯЛИ ПРЕСТУПНЫЕ ПРИКАЗЫ , сдавая ЮГ !
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