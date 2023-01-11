Росія вивела на бойове чергування в Чорному морі 1 корабель

Станом на 11.01.2023 ракетоносіїв у Чорному морі немає.

Про це повідомили у телеграмі Військово-морські сили ЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на 11.01.2023 в Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває 1 ворожий корабель", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні 2 кораблі; в Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 72 ракети.

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