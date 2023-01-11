ЗСУ отримають БМП Bradley за кілька тижнів, це дасть можливості для наступу, - Пентагон

У Пентагоні розраховують, що Збройні Сили України отримають бойові машини піхоти Bradley протягом кількох тижнів.

Про це на брифінгу повідомив речник Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, США надаватимуть військову допомогу Україні не лише для оборони, а й для звільнення її території.

Він зазначив, що Вашингтон розраховує на прибуття БМП Bradley до ЗСУ протягом наступних кількох тижнів.

Читайте: Фінляндія ще не ухвалила рішення про передачу Україні танків

"Ми продовжимо працювати так швидко, як тільки зможемо. Ми не збираємося оголошувати заздалегідь, коли саме ці системи надійдуть. І точно українці, я впевнений, покажуть їх, як тільки вони опиняться на місці", - сказав Райдер.

Генерал наголосив, що навчання на Bradley проходитиме у Німеччині на базі загальновійськової підготовки у Графенвері, Баварія.

Також читайте: Туреччина таємно постачає Україні касетні боєприпаси, - Foreign Policy

В останньому пакеті військової допомоги США будуть 50 БМП Bradley з 500 протитанковими ракетами TOW і 250 000 набоїв калібру 25 мм, 4000 авіаційних ракет Zuni, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, 18 155-мм самохідних гаубиць та інше. Американський сенатор Ангус Кінг після візиту в Україну заявив, що пакет, який передбачає бронетехніку, має вирішити проблему "окопної" війни на Донбасі.