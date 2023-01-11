Бої за Соледар і Бахмут показують важливість більшої військової підтримки України, - Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що бої за Соледар і Бахмут показують, наскільки важливо посилити військову підтримку України у війні проти Росії.

Про це він сказав на брифінгу з главою Єврокомісії у середу, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Останніми днями ми бачили запеклі бої довкола Бахмута та Соледара на сході України. Це показує ще раз сміливість українських військових, які воюють для захисту своєї Батьківщини. Це також показує, наскільки життєво важливо, що ми посилюємо нашу військову підтримку України", - сказав Столтенберг.

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Він привітав останні оголошення США, Франції та Німеччини про те, що вони невдовзі передадуть бойові машини піхоти і легкі танки Україні, а також безпрецедентну підтримку усіх союзників НАТО і країн-членів ЄС.

"Наша підтримка створює реальну різницю на полі бою. У цей ключовий час війни ми повинні робити значно більше, значно швидше", - сказав Столтенберг.

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