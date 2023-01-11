Кремль не знає, як реагувати на інформацію про постачання Туречччиною Україні касетних боєприпасів

Кремлю "важко говорити про правдивість повідомлень" про турецьке постачання Збройним Силам України касетних боєприпасів, але з Анкарою у Росії "партнерські відносини".

Так відреагував на брифінгу на питання про ймовірну військову допомогу Туреччини Дмитро Пєсков, прессекретар російського диктатора Володимира Путіна, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

10 січня Foreign Policy повідомив, що Туреччина минулого листопада нібито передала Україні касетні снаряди.

"Тут, звісно, важко говорити про правдивість цих повідомлень. Ви знаєте, що фейків більше, ніж правдивих повідомлень. <...> Безумовно, ми все це уважно відстежуємо", - сказав Пєсков.

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Він також знову нарік на те, що Туреччина відправляла Україні ударні дрони Bayraktar TB2 та ракети до них "і має свої зобов'язання як країна-член НАТО, свої двосторонні відносини".

"Але водночас нас з Туреччиною об'єднують все ж таки дуже й дуже партнерські відносини", - підсумував секретар Путіна.

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