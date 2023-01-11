НАБУ оголосило в розшук депутата-бізнесмена Пейтера, який представляє Партію угорців

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук закарпатського бізнесмена-винороба, депутата Закарпатської обласної ради Чабу Пейтера, який представляє Партію угорців України. Він не задекларував кілька фірм в Угорщині.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.

"Він не вказав у декларації за 2020 рік відомості про дві свої компанії в Угорщині зі статутним капіталом у 93 млн угорських форинтів (близько 8,9 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

Пейтеру оголосили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу - декларування неправдивої інформації.

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У прес-службі НАБУ уточнили, що підозрюваний депутат виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії і відтоді не повертався, про підозру йому повідомили заочно.