На Херсонщині судитимуть "начальницю відділу освіти Каховки", яка впроваджувала російські стандарти освіти

На Херсонщині судитимуть за колабораційну діяльність так звану "начальницю відділу освіти, спорту, культури та молоді ВЦА Каховки".

Про це на сайті повідомила Херсонська обласна прокуратура.

Прокурори Херсонської обласної прокуратури та Каховської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно мешканки м. Каховки за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Як зазначається, у квітні 2022 року вона добровільно погодилася на пропозицію представників окупаційної влади та зайняла посаду так званого "начальника відділу освіти, спорту, культури та молоді військово-цивільної адміністрації міста Каховка".

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На псевдопосаді обвинувачена "призначала" на посади директорів шкіл, які погодились підпорядковуватись окупаційній адміністрації та проводила інвентаризацію матеріальних цінностей закладів середньої освіти.

Також обвинувачена допомагала окупаційній владі впроваджувати на території області навчальний процес за стандартами освіти РФ.