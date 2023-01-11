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Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані, - Столтенберг

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Ердоган блокує прийняття Швеції до НАТО, хоча всі умови виконані, - Столтенберг
Завзяте небажання Туреччини схвалити вступ Швеції до НАТО викликає розчарування, оскільки Швеція сумлінно виконала все, що Туреччина включила до формальних вимог.

Про це генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав в інтерв'ю шведській Aftonbladet, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я говорив ще під час візиту до Туреччини, що Швеція вже виконала угоду. Ця угода є публічною, її може прочитати кожен, і вона стосується експорту зброї та співробітництва у боротьбі з тероризмом", - сказав Столтенберг.

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Туреччина висловлює розчарування тим, що суд у Швеції відмовив у видачі всіх, кого в Туреччині називають "терористами", і президент Реджеп Тайїп Ердоган дав зрозуміти, що зараз він може схвалити вступ до НАТО лише Фінляндії, але не Швеції. Столтенберг не вважає, що така позиція створить Швеції непереборні проблеми. Він упевнений, що Швеція стане повноправним членом НАТО, однак не став робити припущень, коли саме це може статися.

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Генсек НАТО зазначив, що навіть попри "важкі переговори" з Туреччиною, процес прийняття Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу йде "надзвичайно швидко" - 28 із 30 парламентів країн НАТО схвалили вступ всього за дев'ять місяців, хоча раніше на це зазвичай потрібно було кілька років.

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Топ коментарі

  • Історик Воєнрук
    Понабирали орбанів з ердоганами,а тепер ниєте,що геморрою нажили. Треба бути більш розбірливими у зв'язках...
  • Maksim Perepelitca
    Бл.. яка ж тільки дурня , оце - одноголосне прийняття рішень .
    За все життя , не пам'ятаю такого випадку щоб десь - у колективі , в колі друзів , чи - в сім'ї навіть , було одноголосне схвалення якихось планів , подій чи новин .. Хтось один , а обов'язково буде іншої думки , і через цього одного - всі плани інших 10 , 20 і т.д. шкереберть . Мазохізм якийсь ..
  • Роман Марушка 5978a8d4
    Туреччина і Угорщина це такі країни які шкодять ЄС і НАТО не було б їх в НАТО і ЄС було б набагато краще.
    І вони ще будуть ставити перешкоди Україні на вступ до ЄС і НАТО.
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