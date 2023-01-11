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"Збір на помсту": На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити "бавовну" на відстані до 800 км

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"Збір на помсту": На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити "бавовну" на відстані до 800 км
На зібрані шляхом благодійних пожертвувань кошти Сергій Притула та Сергій Стерненко придбали 142 дрони для українського війська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Сергія Притули.

"3 місяці тому було закінчено збір коштів "На помсту", організований нашим фондом спільно з Сергієм Стерненком. За добу ми акумулювали 352 млн грн, які запланували витратити на "бавовну". Як ми і обіцяли, бавовни буде багато)))))І буде вона на різних дистанціях. Розслаблятися окупантам не доведеться ні неподалік від лінії фронту, ні в глибокому тилу, ні, взагалі, там де бавовною і не пахло… раніше))))))! Ще раз хочу щиро подякувати усім добрим людям, які долучилися до збору", - йдеться у повідомленні.

За словами Притули, 142 дрони загальною вартістю 351 434 900 грн передадуть (а деякі вже передають) окупантам вітання.

"Залишок 565 100 грн перекидаємо на придбання чергового комплексу БПЛА "Валькірія", який допоможе нашій арті нищити ворога. Ну а ми продовжимо працювати над забезпеченням потреб українського війська", - зазначив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула та Стерненко зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. ВIДЕО

Він також опублікував посиланням, за яким всі охочі можуть перерахувати кошти на потреби українського війська.

https://prytulafoundation.org/uk/home/support_page

Збір на помсту: На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити бавовну на відстані до 800 км 01

Збір на помсту: На зібрані українцями за добу 352 млн грн придбано 142 дрони: 50 з них можуть робити бавовну на відстані до 800 км 02

Топ коментарі

  • Ан Мур
    Печерский холм

    В Ростовской области России был найден упавший БПЛА "Шарк", деньги на закупку которого активно собирают Фонды Сергея Притулы и "Вернись живым". То как "Шарк" оказался в Ростовской области, эксперты нам объяснили просто. Проходили испытания БПЛА в условях фронта. Первая же встреча "Шарка" с российскими системами радио-электронной борьбы (глушилками) закончилась тем, что канал управления беспилотником был полностью заглушен, самолет потерял управление и полетел по прямой, на территорию контролируемую россиянами. Упал беспилотник когда у него села батарея.
    Мы писали, что рано или поздно это откроется и тогда скандала не избежать. "Шарк" от российских систем РЕБ защищен никак не лучше, чем штатный армейский БПЛА "Лелека". А стоит он...
    Судите сами. У компании "ДеВиРо" (производителя) волонтеры покупают комплекс "Лелека" по цене эквивалентно 50 тысяч долларов США. В комплекс входит три самолета, съемная камера с поворотной головкой и тепловизор. Запускают "Лелеку" со специального резинового жгута (как из рогатки) что очень удобно, весь механизм запуска упаковывается в один моток.
    "Шарк" запускают с катапульты, т е этот механизм с собой нужно постоянно возить. Чтобы возить, в комплект комплекса "Шарк" входит чешский полнопрводный микроавтобус "Torsus Terrastorm". А теперь самое интересное - цена комплекса.
    1 ноября компания "ОККО" и фонд "Повернись живым" объявили сбор денег для приобретения 25 комплексов "Шарк". Собрать запланировали 325 миллионов гривен. В эту сумму вошли 75 самолетов "Шарк", 25 микроавтобусов "Torsus", катапульта и наземная станция. Не сложно подсчитать что один комплекс в составе микроавтобус+наземка+катапульта+3 самолета стоит 13 миллионов грн или 351 тысячу долларов США. Отнимаем от этой суммы стоимость микроавтобуса "Torsus Terrastorm" (58 тысяч евро или 66 тысяч долларов США) и получаем цену комплекса.
    285 000 долларов США. "Шарк" стоит более чем в 5,5 раз дороже штатного армейского БПЛА "Лелека" при одинаковой с ним защищенности от действия систем РЕБ.
    Мы уже слышали, что на "Шарк" стоит какая то невероятная камера. Но господа! 5,5 раз! Так не бывает!
    И коррупцией все это не назовешь, т к деньги на проект дает не государство, а ло... извините, неравнодушные граждане.

    😎Просто интересно. Сколько еще "Шарков" должно упасть прежде чем общество осознает, что его просто обманывают?
  • Зэлэный_Змий
    В порядних компаніях після такої заяви зазвичай слідує обгрунтування
  • sergio kholodov
    Чим особисто допоміг ти? Передав хоч пару гривень з Польщі?
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