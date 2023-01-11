Сьогодні на полігоні на околиці Чернігова проводитимуться стрільби в темний час доби, мешканців закликають зберігати спокій

На полігоні на околиці Чернігова сьогодні, 11 січня, з 16:30 до 20:00 проводитимуться стрільби у темний час доби.