Сьогодні на полігоні на околиці Чернігова проводитимуться стрільби в темний час доби, мешканців закликають зберігати спокій
5261
На полігоні на околиці Чернігова сьогодні, 11 січня, з 16:30 до 20:00 проводитимуться стрільби у темний час доби.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм ОК "Північ".
"До уваги мешканців Чернігова і району!
Сьогодні з 16:30 до 20:00 проводитимуться стрільби у темний час доби з використанням автоматичної стрілецької зброї на полігоні на околиці міста.
Просимо зберігати спокій!" - йдеться в повідомленні.