Новини

Кабмін ухвалив рішення про створення Національного військового кладовища на Лисій горі в Києві, - КМДА

6 04419
Кабмін ухвалив рішення про створення Національного військового кладовища на Лисій горі в Києві, - КМДА
Національне військове кладовище в Києві облаштують на Лисій горі. Відповідне рішення було ухвалено Кабінетом міністрів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів в інтерв'ю ТСН перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За це питання також проголосувала й Київрада.

"Так, таке кладовище має бути облаштоване в столиці! Гадаю, що в цьому питанні нам потрібно вже від слів переходити до конкретних дій. Місто пропонувало місце для проведення почесних поховань поруч з Бабиним Яром, але Кабінетом міністрів було прийняте інше рішення. І воно було підтримане Київрадою, про облаштування Національного військового кладовища на Лисій горі", – заявив Поворозник.

Читайте: Екологи Києва пропонують ділянки для меморіального цвинтаря замість урочища "Лиса гора"

Заступник голови КМДА додав, все ще продовжуються дискусії між опонентами щодо цього питання.

"Але на мою думку, нам уже потрібно переходити від розмов до конкретних справ. Потрібно достойно вшановувати пам'ять полеглих героїв. Це має буди меморіальне місце і точно не на околиці столиці", – резюмував Поворозник.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Юрко Янгол
    На Лисій горі пам'ятка старовинної фортифікації Лисогірський форт, там унікальна для великого міста природна зона з рослинами і тваринами які в великих містах більше ніде не побачиш.
    Крім того в царські часи там вішали і закопували страчених злочинців в безіменних могилах (їх там більше 100) . Це в цьому місці треба ховати наших Героїв ?
  • Rostyslav Komarnytsky
    А що, Бабин Яр приватизований цікавими людьми, провіднками цікавих концепцій? Так нчгадаю, що у Бабиному Яру німцями було розстріляно також і ОУНівців, члені маршової групи і Рацонного та інших проводів, серед яких бкла і відома письменниця Олена Теліга. Сходе на те, що у Бабиному Яру хтось хоче зробити меморіал однієї нації, хоча там розстріляно в тому числі і тисячі українців.
  • Історик Воєнрук
    Авжеж. Ями копати дешевше,ніж налагоджувати серійне виробництво *********** та безпілотників впродовж року війни . Тут ніякої бюрократії...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини