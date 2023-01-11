Естонія наказала Росії скоротити кількість персоналу посольства в Таллінні

Естонія у середу повідомила посла Російської Федерації про рішення, за яким Росія має майже вдвічі скоротити чисельність свого персоналу до 1 лютого 2023 року.

Про це поінформувало міністерство закордонних справ Естонії на своєму сайті 11 січня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейська правда".

Метою рішення є досягнення паритету в штаті посольств. В результаті цього рішення кількість персоналу російського посольства має бути скорочена до 8 дипломатичних посад і 15 штатних посад адміністративно-технічного та обслуговуючого персоналу.

Нині у посольстві Росії в Таллінні працює 21 співробітник на дипломатичних посадах і 23 відряджених співробітники, які не є дипломатами.

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"Естонія вважає принцип паритетності дуже важливим у наших відносинах з Росією. У світлі того, що під час агресивної війни співробітники посольства Росії не займаються просуванням естонсько-російських відносин, ми вважаємо, що немає підстав для нинішнього розміру посольства Росії", - сказав міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу.

Він нагадав, що з початку війни Естонія скоротила двосторонні відносини з Російською Федерацією до абсолютного мінімуму.

"Навесні ми закрили консульства Росії в Нарві і Тарту і вислали трьох членів дипломатичного персоналу російського посольства, які активно підривали безпеку Естонії і поширювали пропаганду, що виправдовує військові дії Росії. Зараз ми встановлюємо обмеження на кількість російських дипломатів, які працюють в Естонії, з метою досягнення паритету. Сьогоднішній крок корелюється з найнижчою точкою наших відносин в цілому", - додав Рейнсалу.

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Як йдеться у дипломатичній ноті МЗС з посиланням на статтю 11 Віденської конвенції про дипломатичні зносини, паритет за численністю представництв має бути досягнутий до 1 лютого 2023 року.