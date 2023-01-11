США та союзники обговорюють стелю цін на російські нафтопродукти, – ЗМІ

Представники Мінфіну США під час зустрічей у Європі цього тижня обговорюють план запровадження та рівень стелі цін на російські нафтопродукти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Представники США та країн Європи обговорюють деталі майбутніх санкцій щодо російських нафтопродуктів, які мають набути чинності 5 лютого. За словами людей, знайомих з планами, санкції встановлять два ліміти цін на російські нафтопродукти: один на дорогі експортні продукти, такі як дизельне паливо, а інший - на дешеві, такі як мазут.

Вибір ціни для двох нових лімітів має стати центральною темою переговорів між американськими та європейськими чиновниками.

Також читайте: Ціни на експортну російську нафту впали нижче $38 за барель, – Bloomberg

У грудні США, Європейський Союз та союзники з G7 обмежили ціну експорту російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Ці санкції мали відносно помірний вплив на світові ціни, зокрема внаслідок того, що РФ створила так званий "тіньовий флот танкерів" – суден із невідомими власниками для обходу санкції щодо експорту сирої нафти з Росії.

Санкції щодо нафтопродуктів можуть мати більші економічні наслідки, особливо з огляду на те, що вони набудуть чинності в той самий день, коли ЄС заборонить імпорт російського дизельного палива та інших продуктів нафтопереробки. Очікується, що Росії буде важче переорієнтувати свій експорт нафтопродуктів, що може вплинути на світові ціни.

Флот суден, які можуть перевозити нафтопродукти, є меншим та більш специфічним, що означає, що Росія матиме менше можливостей постачати дизельне паливо та інші продукти будь-яким покупцям на нові ринки в Латинській Америці та Африці. Індія і Китай. Ці країни є найбільшими імпортерами російської нафти, і самі ж є великими нафтопереробниками, тож навряд чи купуватимуть російські нафтопродукти, які зазвичай йдуть до Європи.

Також читайте: Рада ЄС узгодила обмеження ціни на російський газ

Без доступу до європейського ринку та під впливом західних санкцій щодо поставок в інші країни, російське виробництво нафтопродуктів може скоротитися, що зменшить світову пропозицію.