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Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК "Вагнер", - The Guardian

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Кожен четвертий російський окупант воює в складі ПВК "Вагнер", - The Guardian
Бойовики ПВК "Вагнер" становлять чверть чи більше всіх росіян, які воюють в Україні.

Про це з посиланням на анонімного посадовця західної розвідки повідомляє The Guardian, інформує Цензор.НЕТ.

ПВК "Вагнер" відіграє дедалі значнішу роль у російському вторгненні в Україну, вважає співрозмовник видання.

Водночас, на думку західної розвідки, військову ефективність вагнерівців на бахмутському напрямку, де зосереджено їхні сили, як і раніше, вважають обмеженою.

Той самий посадовець описує темпи просування як настільки повільні, що "іноді потрібно два тижні, щоб узяти один будинок".

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Топ коментарі

  • Pan Kotskyi
    Еволюція мрій на росії. Роки 30-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати льотчиками, дівчата - вчительками. Роки 60-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати космонавтами, дівчата - артистками. Роки 90-ті (минулого сторіччя): хлопці мріють стати рекетирами, дівчата - валютними повіями. Роки 20-ті (21 сторіччя): хлопці мріють стати вагнерівцями, дівчата - вдовами вагнерівців.
  • Serhiy Tokolov
    Для реалізації мрій, тікають за кордон, де ті та інші стають таки повіями
  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    Скоріше прагнуть не вдовами, а результатом вдовинства - володарками бєлих жігулей.
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