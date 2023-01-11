Мобілізованих росіян із технікою перекинули з Білорусі до РФ: ближче до Луганщини, - Беларускі Гаюн

10 січня з Білорусі до Росії прибув ешелон із навченими мобілізованими Збройних сил Російської Федерації та військовою технікою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Live. Сообщество железнодорожников Беларуси, Беларускі Гаюн

Білоруські залізничники повідомляють, що 7 січня зі станції Лісова на станцію Підгірне було відправлено військовий ешелон №964, у складі якого перебувало 25 вагонів-платформ із завантаженою на них колісною і гусеничною військовою технікою, 3 криті вагони зі спорядженням (зокрема, "з аптечками, кращими за натовські") і 9 пасажирських вагонів (із особовим складом: ≈ 450 осіб).

Ешелон відбув зі станції Лісова (Барановицьке відділення Білоруської залізниці) 7 січня о 18:30. На станцію Гомель він прибув 08.01.2023 о 09:11 і вирушив звідти об 11:42. Закопиття-Стик військовий ешелон проминув 08.01.2023 о 13:40. Станцію Унеча військовий ешелон проїхав 08.01.2023 о 16:38. На станцію призначення Підгірне (Південно-Східна РЖД) військовий ешелон прибув 10.01.2023.

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Маршрут прямування ешелону на станцію Підгірне: Лісова (Білоруська залізниця) → Барановичі-Центральні (РБ) → Барановичі-Поліські (РБ) → Лунинець (РБ) → Калинковичі (РБ) → Гомель (РБ) → Закопиття-Стик (Білорусь) → Унеча (Російська залізниця) → Білі-Береги (Росія) → Орел (РФ) → Верхів'я (РФ) → Ліски (РФ) → Підгірне (РФ).

Остання станція розташована менш ніж за 100 км від переважно окупованої Луганської області України.

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За даними Беларускі Гаюн, у складі ешелону було 27 вантажівок (Урал, КамАЗ і ГАЗ-66) і 1 бензозаправник КамАЗ, на частині машин було нанесено зимовий камуфляж.