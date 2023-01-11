Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard, - Дуда (оновлено)
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Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда після зустрічі із Зеленським у Львові, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, рішення про формування такої міжнародної коаліції вже ухвалено.
"Ви знаєте, що треба отримати певні офіційні домовленості та згоди. Але спочатку нам необхідно створити міжнародну коаліцію. І ми ухвалили рішення щодо формування цієї міжнародної коаліції", - сказав Дуда.
Президент Польщі також висловив сподівання, що першу роту танків Leopard разом з іншими типами танків держави-члени коаліції нададуть дуже скоро.