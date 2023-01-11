На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження. Потрібні спеціальні засоби для зігріву рук та ніг, - Бутусов

На фронті значна кількість воїнів отримали обмороження.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На це треба звернути серйозну увагу під час інтенсивних бойових дій у полях, бо морози будуть ще. На жаль, війська не забезпечені ні термохімічними, ні електричними грілками для рук та для ніг. Міноборони на ці проблеми, звичайно, звернути увагу не встигло, зима як завжди прийшла раптово, тому, шановні волонтери, маємо зробити це самі. Під час інтенсивних бойових дій кожен боєць потребує спеціальних засобів для зігріву рук та ніг", - пише він.

За словами Бутусова, багато хто для себе подбав, але витрата постійна, переїзди і відсутність централізованого постачання ускладнюють забезпечення.

"Також важливо забезпечити грілками операторів дронів - є зігрівачі для рук електричні, зручні для зігріву пальців. Кожен воїн має отримати такі обігрівачі, витрата їх значна. Забезпечити треба усіх, бо після потепління знов можуть бути морози, кожен на фронті повиннн мати трохи засобів утеплення", - резюмує журналіст.

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