Чекаємо на рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський висловився за прискорення інтеграції країни в НАТО за прикладом Швеції та Фінляндії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Було б максимально ефективним і відповідним реальності та нашому оборонному потенціалу рішення членів НАТО про прискорення інтеграції України до альянсу, як це було у випадку зі Швецією та Фінляндією", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"На сьогодні просто підтримки України від колег із НАТО та просто підтримки у вигляді риторики недостатньо. Недостатньо для мотивації нашої держави, мотивації наших воїнів. Нам потрібні кроки вперед. Ми дуже чекаємо на потужні кроки у Вільнюсі на саміті НАТО", - заявив Зеленський.

Читайте також: Членство України в НАТО потрібно обговорювати після закінчення війни, - МЗС Німеччини

"Головну увагу приділили безпеці. Я поінформував про ситуацію на передовій, про підготовку Росії до нової ескалації на фронті. Ми відповідатимемо. Головне, щоб будь-яка ескалація наблизила фінал держави-терориста", - розповів Зеленський про зустріч з колегами.

"Значну увагу приділили нашій подальшій інтеграції до ЄС та НАТО. Готуємося до саміту Україна-ЄС і початку переговорів про членство України в ЄС, які мають відбутися, ми сподіваємося, вже цього року", - додав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО зараз є малоймовірним, РФ розглядатиме це як конфронтацію, - Макрон