Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти
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Україна очікує об’єднаного рішення кількох країн щодо постачання танків.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні ми обговорювали тематику танків, і є позитивні сигнали та рішення. Ми чекаємо на об'єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.
"Ми боремося з тисячами танків РФ. Бачу позитивне рішення польських колег. Сьогодні ми чекаємо на ще один позитивний сигнал про постачання танків західного зразка. Але все це - об'єднана робота всіх держав", - сказав він.