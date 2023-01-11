Новини • Допомога Україні, Війна

Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти

7 08915
Зеленський про надання танків Україні: Чекаємо на об’єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти
Україна очікує об’єднаного рішення кількох країн щодо постачання танків.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні ми обговорювали тематику танків, і є позитивні сигнали та рішення. Ми чекаємо на об'єднане рішення. Одна держава не зможе нам допомогти", - сказав Зеленський на пресконференції за підсумками переговорів із президентами Польщі та Литви.

"Ми боремося з тисячами танків РФ. Бачу позитивне рішення польських колег. Сьогодні ми чекаємо на ще один позитивний сигнал про постачання танків західного зразка. Але все це - об'єднана робота всіх держав", - сказав він.

Також читайте: Польща в рамках міжнародної коаліції передасть Україні роту танків Leopard, - Дуда (оновлено)

Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    ні вдягнути, ні обігріти держава воїнів не може
    про зброю мовчимо
    мені хтось пояснить пріоретети цієї ************** шобди чи ні???
    у них є війна чи ні
    розумію що у нас нікуя нема, але де те що держава могла б дати воїнам
    де внутрішні держзамовлення???
    чому, млять стан а не війна???
    чому воїни отримують обмороження а керівний склад держави шикує в комфорті та розкоші???
    все, **** не на часі...
    а підраховувати скільки скиздять на відбудові, на часі???
    воїнам замерзати живцем, на часі
    по Києву на крутих позашляховиках їздити на часі???
    і нікуя не робити та чекати допомоги на часі
    карати своє воровате оточення, нікуя не на часі...
    гниди та чмошники на чолі з найвпливовішим президентом
  • Aleksiey Ykropovich
    Дякувати союзникам!
    Іронія у тому що той "янєлох" котрий розповідав Українцям що дороги "важливійше " за Армію зараз клянчить зброю по світу а телеЛохоТрон робить з нього "вялікого, найлуччшєго прязідєнта" й багато хто починає вірити що він й справді "найлучшій прєзідєнт-янєлох" .
  • Anti Ihalainen
    никто из адекватных украинцев в этот бред что зеленский полководец - а не предатель перекрасившийся - не верит
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини