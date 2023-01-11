Британія вирішила надати свої танки Україні, - FT

Уряд Великої Британії вперше підтвердив, що планує надати Україні танки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Financial Times, яке цитує речника уряду.

Речник повідомив журналістам, що прем'єр-міністр Ріші Сунак попросив міністра оборони Бена Уоллеса "попрацювати з партнерами" протягом наступних тижнів, щоб просунутися "далі і пришвидшитись з підтримкою України, включаючи надання танків".

"Ми прискорюємо нашу підтримку України, надаючи військові технології наступного покоління, які допоможуть виграти цю війну. Очевидно, що бойові танки можуть надати українцям можливість змінити правила гри".

Видання припускає, що йдеться про танки Challenger 2, якими озброєна британська армія.

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На думку FT, це буде перший випадок, коли західна країна надасть Україні сучасні танки для ведення важких боїв.

Нагадаємо, 11 січня президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова заявив, що Київ отримає від Варшави "роту танків" Leopard 2 в межах міжнародної коаліції.

10 січня голова Комітету з питань оборони британської Палати громад Тобіас Еллвуд заявив, що Велика Британія повинна "обов'язково" постачати українським військовим свої танки.