Президенти України, Литви та Польщі підписали Спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника

Президент України Володимир Зеленський, Президент Литовської Республіки Гітанас Наусєда та Президент Республіки Польща Анджей Дуда підписали Спільну декларацію за результатами другого саміту Люблінського трикутника, який відбувся у Львові.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Спільна декларація підтверджує багатовікові історичні зв’язки між Україною, Литвою та Польщею, а також визначає пріоритетні напрями співпраці Люблінського трикутника, зокрема у межах стратегічного курсу нашої держави щодо набуття повноправного членства в Європейському Союзі та Організації Північноатлантичного договору. У документі відзначено намір Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні", - йдеться у повідомленні.

Також у Спільній декларації висловлено підтримку скликання Глобального саміту формули миру задля консолідації міжнародної підтримки мирного плану, який презентував Президент України та підтверджено підтримку створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України.

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У документі окремо відзначено розширення Чорноморської зернової ініціативи на інші морські порти нашої держави та важливість продовження програми "Зерно з України" для посилення глобальної продовольчої безпеки.

З підписанням Спільної декларації на рівні президентів України, Литви та Польщі фіксується підтримка литовською та польською сторонами перспективи набуття Україною членства в ЄС і НАТО щойно це дозволять умови, зазначають в ОП.